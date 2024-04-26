Китай временно закроет КПП на границе с Кыргызстаном

Власти Китая приняли решение в связи с праздником 1 мая временно закрыть расположенные на границе с Кыргызстаном наземные пункты пропуска. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По инициативе китайской стороны в связи с празднованием в КНР Дня труда пункты пропуска "Торугарт - автодорожный" и "Иркештам - автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, 1 мая 2024 года будут временно закрыты", - говорится в сообщении.

Как в нем отмечается, пропуск лиц, транспортных средств и грузов через эти КПП "возобновится 2 мая 2024 года".

Ограничение не распространяется на пункты пропуска двух государств, находящихся в международных аэропортах.

Протяженность общего участка границы Кыргызстана и Китая составляет около 850 км. Основная ее часть пролегает через труднодоступные горные хребты и перевалы высотой от 3,5 до 4,5 тыс. м над уровнем моря. Из-за сложности рельефа на границе двух государств расположены всего два пункта пропуска.

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