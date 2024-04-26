https://news.day.az/world/1655558.html Эрдоган отменил визит в США
Эрдоган отменил визит в США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил визит в США 9 мая. Об этом со ссылкой на турецкого чиновника сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам собеседника агентства, Анкара в ближайшее время объявит новую дату официального визита турецкого лидера.
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