Министр нацбезопасности Израиля попал в аварию по дороге с места атаки в Рамле

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир попал в дорожно-транспортное происшествие и был госпитализирован.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Ynet.

По его информации, Бен-Гвир попал в аварию, возвращаясь с места происшествия в городе Рамла в центральной части страны, где ранее ножевые ранения получила 18-летняя девушка.

Автомобиль министра перевернулся, сам Бен-Гвир получил легкие травмы и был сразу отправлен в больницу, отмечает Ynet. Один из очевидцев сообщил порталу, что авария произошла в результате того, что автомобиль министра проехал на красный свет, после чего в него врезалась другая машина.

В свою очередь канцелярия Бен-Гвира сообщила, что после случившегося министр чувствует себя хорошо и находится в сознании. Вместе с тем ему требуется медицинская помощь, в связи с чем он пока находится в больнице.

Ранее полиция Израиля сообщила об инциденте в Рамле, где вооруженный ножом человек напал на улице на 18-летнюю девушку, нанеся ей серьезные раны. Нападавший был нейтрализован на месте, пострадавшую госпитализировали. Полиция сейчас расследует обстоятельства случившегося.

Рамла расположена в 25 км к востоку от Тель-Авива. Это один из так называемых смешанных городов Израиля, где заметную долю населения составляют израильские арабы.

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