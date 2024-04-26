Трамп предложил провести дебаты с Байденом в суде Нью-Йорка

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести дебаты с нынешним американским лидером в любое время и в любом месте, в том числе в пятницу в здании суда, где идут заседания по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Продажный Джо Байден только что объявил, что он хочет дебатов. Все понимают, что он говорил это не всерьез. Но если все же он серьезно, то я предлагаю [провести их] где угодно, когда угодно и в любом месте", - написал он в Truth Social. Ранее Байден в интервью американскому радиоведущему Говарду Стерну выразил готовность принять участие в дебатах с Трампом.

"Байден сегодня в Нью-Йорке, хотя, быть может, и не знает об этом. И я тоже здесь, поскольку застрял в одном из множества судебных дел, которые он [Байден] инициировал против своего политического оппонента, что является вмешательством в выборы и охотой на ведьм. Он считает, что сможет выиграть только таким образом. Но давайте устроим дебаты в суде сегодня вечером, с трансляцией национального телевидения. Я буду ждать", - добавил экс-президент США.

Он отметил, что готов принять участие в дебатах даже во время своего митинга в штате Мичиган 1 мая.

Трамп неоднократно заявлял, что готов провести дебаты с Байденом в любое ближайшее время. Ранее ведущие американские телекомпании и телеканалы, среди которых ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News, призвали Байдена и Трампа принять участие в теледебатах в преддверии президентских выборов, которые пройдут 5 ноября.

Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.

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