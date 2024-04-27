Напряженная обстановка в Армении

В Армении проходят акции протеста против договоренностей о делимитации границы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечает ряд армянских изданий, протесты вспыхнули в Тавуше.

Армянские СМИ сообщали, что к участникам акции протеста присоединились несколько военнослужащих-контрактников.

Также отметим, что распространилась информация о применении полицией спецсредств для разгона протестов.

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