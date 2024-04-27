https://news.day.az/world/1655594.html Напряженная обстановка в Армении
Напряженная обстановка в Армении
В Армении проходят акции протеста против договоренностей о делимитации границы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как отмечает ряд армянских изданий, протесты вспыхнули в Тавуше.
Армянские СМИ сообщали, что к участникам акции протеста присоединились несколько военнослужащих-контрактников.
Также отметим, что распространилась информация о применении полицией спецсредств для разгона протестов.
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