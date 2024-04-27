Бойцы "Хезболлах" обстреляли позиции армии Израиля

Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболла" нанесли удар по штабу и казарме израильских войск на горе Хермон.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

"Бойцы исламского сопротивления выпустили десятки реактивных снарядов по зданию, где находятся штаб и казарма 810-й резервной пехотной бригады "Ха-Хермон", - отмечается в тексте заявления. - Эта операция была проведена в ответ на агрессивные нападения вражеских сил на мирные ливанские селения и убийство полевого командира Мусаба Халафа в Эс-Сарире".

Ранее израильский беспилотник обстрелял автомобиль с бойцами радикальной суннитской группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия", которая вместе с радикальным палестинским движением ХАМАС выступает союзником "Хезболлах" в нынешнем конфликте с Израилем. Удар по машине был нанесен на шоссе между населенными пунктами Мейдун и Эс-Сарира в Западном Бекаа. В результате погиб полевой командир группировки Мусаб Халаф и его брат Биляль Халаф.

В пятницу во время атак израильских ВВС на юге Ливана были убиты еще два шиитских бойца. С начала военной эскалации в октябре 2023 года число погибших бойцов исламского сопротивления достигло 380, среди мирных граждан жертвами израильских атак стали 76 человек.

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