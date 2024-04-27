Представители Греции и Турции провели переговоры в Стамбуле

Представители Греции и Турции обсудили на встрече в Стамбуле вопросы взаимного сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта, образования, технологий, окружающей среды и здравоохранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Греции.

"Замглавы МИД Турции Бурак Акчапар и заместитель министра иностранных дел Греции по экономической дипломатии и внешним связям Костас Франкояннис встретились в Стамбуле для проведения 6-го раунда обсуждений Плана совместных действий в рамках позитивной повестки [сотрудничества] между двумя странами. В ходе встречи был проведен детальный обзор многочисленных тем позитивной повестки в сферах торговли, экономики, транспорта, образования, технологий, окружающей среды и здравоохранения, а также отношений между гражданскими обществами. Было отмечено, что многие темы были успешно реализованы, а по многим другим достигнут удовлетворительный прогресс", - говорится в сообщении.

Принимая во внимание значительный прогресс, достигнутый в этом динамичном и продолжающемся процессе, обе стороны договорились изучить дополнительные тематические области сотрудничества в рамках позитивной повестки, отмечают в МИД. "Обе стороны подтвердили свою общую цель - обеспечить в рамках Совместного плана действий конкретные результаты для предстоящего визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Турцию в мае", - говорится в заявлении.

22 апреля делегации Турции и Греции провели в Афинах очередной раунд обсуждений по мерам укрепления доверия. Он был организован Министерством обороны Греции. Стороны рассмотрели ранее согласованные меры доверия на 2024 год и обсудили план на 2025 год. Следующую встречу примет у себя турецкая сторона.

7 декабря прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи в Афинах подписали декларацию об отношениях дружбы и добрососедства. По мнению Мицотакиса, декларация позволит Греции и Турции в дальнейшем расширить повестку диалога, экономическое сотрудничество и укрепить взаимное доверие, а также, когда созреют условия, приступить к решению единственного спора - о разграничении континентального шельфа и исключительных экономических зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье - с тем, чтобы представить результаты на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге.

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