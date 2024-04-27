Американский беспилотник стоимостью $30 млн сбит у побережья Йемена

Беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper разбился недалеко от побережья Йемена в пятницу, сообщил телеканал CBS со ссылкой на американского военного чиновника, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что беспилотник был сбит их силами противовоздушной обороны.

CBS отмечает, что это третий с ноября прошлого года MQ-9 Reaper, потерянный американцами вблизи Йемена. По данным Исследовательской службы Конгресса, стоимость каждого беспилотника этого типа составляет примерно $30 млн.

Полеты беспилотных летательных аппаратов у берегов Йемена и над ними "являются частью усилий американских военных по защите коммерческих и военных судов от продолжающихся нападений хуситов", говорится в сообщении телеканала.

С начала войны в секторе Газа хуситы атаковали или угрожали более чем 100 торговым или военным судам в Красном море или Аденском заливе, утверждает CBS.

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