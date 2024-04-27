В КНР упрекнули США в намерении сдержать рост Поднебесной

Вашингтон намеревается сдержать развитие Китая с помощью распространения нарратива об избыточных мощностях в китайской экономике. Об этом заявил глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао на пресс-конференции по итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Избыточные производственные мощности, о которых говорят в США, - это не вывод, сделанный из определении рынка, а искусственно созданный ложный нарратив, - заявил Ян Тао. - Это еще один пример того, как США занимаются протекционизмом и подавляют развитие Китая". "Боюсь, что избыточным являются не производство Китая, а беспокойство США", - указал дипломат.

Он отметил, что Вашингтон принял несколько дискриминационных законов, в частности, законы о чипах и об инфляции. "Разве это рыночное поведение?" - задался вопросом Ян Тао.

"США также под различными предлогами незаконно ввели санкции против более чем 1,5 тыс. китайских юридических и физических лиц. Является ли это честной конкуренцией?" - сказал он.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, курирующий вопросы мировой экономики, заявил, что США пытаются сформировать как можно более широкую коалицию для воздействия на Китай, добиваясь изменения некоторых аспектов экономической политики Пекина. При этом Сингх утверждал, что в КНР имеются избыточные производственные мощности, эксплуатация которых угрожает общемировому рынку.

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