https://news.day.az/world/1655605.html В США сошел с рельсов и загорелся поезд с бензином и пропаном - ФОТО
В США сошел с рельсов и загорелся поезд с бензином и пропаном - ФОТО
Грузовой поезд, перевозивший бензин и пропан, сошел с рельсов у границы штатов Аризона и Нью-Мексико. В результате происшествия загорелось шесть вагонов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.
Власти приняли решение перекрыть в районе происшествия автомагистраль, являющуюся ключевым грузовым маршрутом между двумя штатами. Жители близлежащих домов были эвакуированы.
Ведется расследование причин инцидента.
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