В США сошел с рельсов и загорелся поезд с бензином и пропаном

Грузовой поезд, перевозивший бензин и пропан, сошел с рельсов у границы штатов Аризона и Нью-Мексико. В результате происшествия загорелось шесть вагонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

Власти приняли решение перекрыть в районе происшествия автомагистраль, являющуюся ключевым грузовым маршрутом между двумя штатами. Жители близлежащих домов были эвакуированы.

Ведется расследование причин инцидента.

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