https://news.day.az/world/1655609.html Премьер Нидерландов назвал Турцию геополитическим игроком с большим влиянием в регионе
Премьер Нидерландов назвал Турцию геополитическим игроком с большим влиянием в регионе
Южный фланг НАТО нуждается в Турции и ее лидерстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Премьер Нидерландов подчеркнул ключевую роль Турции в обеспечении безопасности НАТО. "Южный фланг НАТО нуждается в Турции и ее лидерстве",- сказал политик.
Рютте также отметил, что Турция "геополитический игрок, обладающий большим влиянием в регионе".
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