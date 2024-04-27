Премьер Нидерландов назвал Турцию геополитическим игроком с большим влиянием в регионе

Южный фланг НАТО нуждается в Турции и ее лидерстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Премьер Нидерландов подчеркнул ключевую роль Турции в обеспечении безопасности НАТО. "Южный фланг НАТО нуждается в Турции и ее лидерстве",- сказал политик.

Рютте также отметил, что Турция "геополитический игрок, обладающий большим влиянием в регионе".

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