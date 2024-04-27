В Армении завели уголовное дело на военных, присоединившихся к протестам

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с присоединением 15 военных-контрактников к акциям протеста в Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте ведомства.

"В уголовном производстве сформирована следственная группа, проводятся неотложные следственные и другие оперативные действия с целью выяснения обстоятельств инцидента и круга лиц, участвующих в нем", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве призвали военнослужащих строго соблюдать требования законодательства Армении, в том числе воинского устава, добросовестно выполнять свои обязанности по военной службе, проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации, манипулятивные действия, заявления и политические призывы частных лиц.

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