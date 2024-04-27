https://news.day.az/world/1655701.html Сильное землетрясение в Японии
Сильное землетрясение в Японии
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у японского побережья. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр располагался в 784 км к юго-востоку от города Хамамацу (остров Хонсю), где проживают 791 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 503 км.
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