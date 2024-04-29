https://news.day.az/world/1655960.html В Мексике перевернулся автобус - много погибших
В Мексике перевернулся автобус - много погибших
14 человек погибли и 31 получили ранения в результате опрокидывания автобуса на шоссе в Мехико, Мексика.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство безопасности страны.
Авария произошла на участке шоссе Чапулин - Чальма. Автобус ехал из города Сан-Луис-де-ла-Пас в штате Гуанахуато.
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