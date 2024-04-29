В Мексике перевернулся автобус

14 человек погибли и 31 получили ранения в результате опрокидывания автобуса на шоссе в Мехико, Мексика.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство безопасности страны.

Авария произошла на участке шоссе Чапулин - Чальма. Автобус ехал из города Сан-Луис-де-ла-Пас в штате Гуанахуато.

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