Военные США сбили дрон хуситов в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пояснили в ведомстве, аппарат летел к американским кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon.

Также в CENTCOM сообщили, что хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты и три беспилотника по греческому судну Cyclades а Красном море, который шел под флагом Мальты. При этом ни коммерческое судно, ни корабли ВМС США не получили повреждений.

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