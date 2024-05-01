Эстония поднимет вопрос о сбоях GPS на уровне ЕС и НАТО

Эстония поднимет вопрос о сбоях GPS на уровне Евросоюза и Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна, чьи слова передает Baltnews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его оценке, страна рассматривает происходящее как часть "враждебной деятельности" России и намерена обсудить ситуацию с союзниками.

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