В Чехии задумались о переходе на Евро

Президент Чехии Петр Павел призвал к принятию республикой единой европейской валюты. Соответствующее заявление он сделал на международной конференции "20 лет членства Чехии в ЕС: видение расширенной Европы", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если мы хотим играть в высшей лиге, то логично [возникает вопрос], например, о принятии евро. Опыт стран, которые уже перешли на расчеты в евро, подтверждает, что недовольны только те, кто его не использует", - приводит слова президента новостной портал novinky.cz.

О необходимости начать осуществлять конкретные шаги в направлении перевода Чехии на расчеты в евро Павел впервые заявил в новогоднем обращении к согражданам. Четыре из пяти партий действующей правительственной коалиции республики поддерживают эту инициативу. Между тем, согласно чешским СМИ, крупнейшая сила коалиции - Гражданская демократическая партия - относится к ней сдержанно, указывая на необходимость сохранения чешской кроны.

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