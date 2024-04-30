У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у побережья Индонезии в Молуккском море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 181 км к северо-западу от города Тернате с населением около 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 53 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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