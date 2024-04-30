https://news.day.az/world/1656546.html У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у побережья Индонезии в Молуккском море.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 181 км к северо-западу от города Тернате с населением около 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 53 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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