Тяжелое ДТП в Турции

В турецкой провинции Шырнак сошел с дороги и перевернулся военный автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате аварии один солдат погиб, а трое получили ранения.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

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