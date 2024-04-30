https://news.day.az/world/1656555.html Тяжелое ДТП в Турции - погиб военнослужащий, есть раненые - ФОТО
Тяжелое ДТП в Турции - погиб военнослужащий, есть раненые - ФОТО
В турецкой провинции Шырнак сошел с дороги и перевернулся военный автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате аварии один солдат погиб, а трое получили ранения.
Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре