Чем обернется применение ядерного оружия в космосе

Возможное применение ядерного оружия в космосе имело бы разрушительное воздействие на спутниковые группировки и связанный с ними военный потенциал Запада.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Это бы имело разрушительные последствия для наших средств в космосе. Не только наших средств, но и средств других стран. По этой причине мы считаем, что было бы безответственным кому бы то ни было даже рассматривать возможность размещать или применять ядерное устройство в космосе", - сказал глава Пентагона, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

При этом он признал, что военное ведомство США не знает, какими были бы все последствия применения ядерного оружия в космосе. "Мы в действительности не знаем полностью, какими были бы все последствия. Это бы зависело от мощности устройства, орбиты, на которой бы оно находилось, от факторов такого рода", - пояснил министр.

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