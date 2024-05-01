В Китае обрушилась скоростная магистраль

В южной китайской провинции Гуандун из-за оползня обрушилась скоростная автомагистраль и погребла под обломками 18 автомобилей. По меньшей мере 19 человек погибли.

Как передает Day.Az, об этом в среду, 1 мая, сообщило Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что что происшествие произошло примерно в 02:10 (08:10 по бакинскому времени)

"В результате ЧП под завалами оказались 18 автомобилей, 31 человека удалось спасти, все они отправлены в больницу", - говорится в материале.

Пострадавших госпитализировали. На месте происшествия продолжают работать спасатели и пожарные. Причина произошедшего устанавливается.

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