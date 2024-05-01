Турция самостоятельно проведет операцию в Ираке против РПК

Турецкая армия проведет трансграничную операцию на севере Ирака против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена Анкарой) без поддержки правительства в Багдаде и администрации Иракского Курдистана. Об этом сообщила газета Hürriyet, отмечая, что подготовка ведется полным ходом и операция может быть начата в любое время, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Местные СМИ и военные аналитики ранее сообщали, что операция Турции в Северном Ираке, где расположены основные базы РПК, планируется после визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак, состоявшегося 22 апреля. Цель - создание зоны безопасности шириной 30-40 км и обеспечение контроля на всей линии границы двух стран протяженностью 378 км, передает газета.

По сведениям издания, подготовка к операции идет полным ходом, укрепляются места временного базирования турецких военных, создаются новые. Пересмотрены некоторые оперативные планы, в частности прорабатываются вопросы координации действий с Багдадом и Эрбилем. Речь идет о том, чтобы военизированные формирования Иракского Курдистана пешмерга взяли под контроль КПП на границе Ирака и Сирии и оказали содействие Турции в создании логистических центров в районах Метина, Хафтанин и Зап, которые, как ожидается, станут направлениями главного удара.

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики неоднократно проводила трансграничные операции на севере Ирака и держит у границы крупную группировку войск. Президент Турции ранее сообщал о планах завершить создание зоны безопасности на границе с Ираком к лету.

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