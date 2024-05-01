Спецоперация против сторонников ИГ в Турции

В 12 провинциях Турции прошли задержания предполагаемых сторонников группировки "Исламское государство".

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел страны Али Ерликаю.

По словам главы МВД, всего во время операций задержали 41 человека, 10 из них схватили в Стамбуле. Отмечается, что в местах задержаний нашли огнестрельное оружие.

29 апреля Али Ерликая сообщил, что в Стамбуле задержали боевиков, готовивших теракт. Согласно утверждению министра, один из задержанных испытывал химические вещества на предмет повышения мощности самодельного взрывного устройства для проведения взрыва. Кроме того, вместе с ним был задержан еще один человек. Также под стражу были взяты еще шесть человек, связанные с изготовителями взрывчатки.

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