В Германии предложили вернуть обязательную военную службу для обоих полов
В Германии на фоне конфликта в Украине призвали к введению обязательной воинской службы для "взрослых обоих полов" ради восполнения дефицита кадров в армии страны. С таким предложением выступил бывший уполномоченный бундестага по вопросам обороны, действующий президент Общества политики безопасности Ханс-Петер Бартельс.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Der Spiegel.
По его словам, нехватка личного состава "пронизывает вооруженные силы" Германии.
"Но единственное, что действительно может помочь в борьбе с продолжающимся кадровым дефицитом, - это возрождение обязательной военной службы - в адаптированной форме, <...> возможно, на этот раз для взрослых обоих полов", - считает Бартельс.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре