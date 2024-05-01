В Германии предложили вернуть обязательную военную службу для обоих полов

В Германии на фоне конфликта в Украине призвали к введению обязательной воинской службы для "взрослых обоих полов" ради восполнения дефицита кадров в армии страны. С таким предложением выступил бывший уполномоченный бундестага по вопросам обороны, действующий президент Общества политики безопасности Ханс-Петер Бартельс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Der Spiegel.

По его словам, нехватка личного состава "пронизывает вооруженные силы" Германии.

"Но единственное, что действительно может помочь в борьбе с продолжающимся кадровым дефицитом, - это возрождение обязательной военной службы - в адаптированной форме, <...> возможно, на этот раз для взрослых обоих полов", - считает Бартельс.

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