Нетаньяху принял в Иерусалиме Блинкена, прибывшего с визитом в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен начали встречу в иерусалимском офисе главы правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

По ее информации, беседа проходит за закрытыми дверями.

Позднее состоится встреча в расширенном составе, в которой с израильской стороны примут участие министр стратегического планирования Рон Дермер, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и ряд других официальных лиц высокого ранга.

Блинкен прибыл в Израиль вечером 30 апреля с визитом в рамках ближневосточного турне. До этого он посетил Иорданию и Саудовскую Аравию. Контакты госсекретаря США в регионе связаны в первую очередь с обострением палестино-израильского конфликта и попытками достичь договоренности об освобождении израильских заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа, и приостановке там боевых действий.

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