https://news.day.az/world/1656737.html Выросло число погибших в результате обрушения магистрали в Китае - ВИДЕО
Выросло число погибших в результате обрушения магистрали в Китае - ВИДЕО
Число погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 24.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на местные власти.
По состоянию на 15:00 по местному времени 1 мая, под завалами обнаружены 20 автомобилей. Всего пострадали 54 человека, 24 из которых погибли, и еще 30 человек находятся в больнице.
На месте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия.
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