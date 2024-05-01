Выросло число погибших в результате обрушения магистрали в Китае

Число погибших в результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 24.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на местные власти.

По состоянию на 15:00 по местному времени 1 мая, под завалами обнаружены 20 автомобилей. Всего пострадали 54 человека, 24 из которых погибли, и еще 30 человек находятся в больнице.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия.

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