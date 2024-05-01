Во Франции забросали яйцами и краской кандидата в Европарламент

Участники первомайской демонстрации в коммуне Сен-Этьен на юго-востоке Франции забросали краской и яйцами лидера объединенного списка Социалистической партии и партии "Общественное место" на выборах в Европарламент Рафаэля Глюксмана.

Как передает Day.Az, об этом сообщило радио France Bleu.

По данным радиостанции, политик планировал пройти по улицам коммуны в рамках ежегодной акции профсоюзов 1 мая. Однако группа недовольных работой французских политиков демонстрантов, среди которых несколько человек размахивали флагами Палестины, начали выкрикивать лозунги с требованием к Глюксману "заткнуться" и бросали в него яйца и шарики с краской.

В результате он был вынужден досрочно покинуть первомайский марш. В общении с журналистами он утверждал, что среди нападавших были активисты левой партии "Неподчинившаяся Франция" и партии троцкистов "Постоянная революция", и выступил с критикой в адрес этих политических объединений.

Как видим, внутренняя ситуация в стране постепенно дестабилизируется ввиду неадекватности, как власти, так и оппозиции. Французы недовольны всеми.

Демонстрации по случаю Международного дня трудящихся ежегодно проводятся по всей Франции. В этом году, согласно данным внутренней разведки, которые приводит радио Europe 1, в этих акциях могут принять участие от 150 до 200 тыс. человек, при этом в Париже будет от 15 до 30 тыс. из них.

Аналитики предупреждают о возможных столкновениях с полицией из-за большого количества провокаторов, которые попытаются проникнуть в ряды манифестантов. При этом столкновения могут произойти не только со стражами порядка, но и между участниками шествия. Власти опасаются, что в этом году беспорядки приобретут межнациональный характер, особенно на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

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