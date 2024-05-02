Рейтинг поддержки японского правительства обвалился до рекордной отметки

Уровень неодобрения правительства Японии во главе с Фумио Кисидой вырос до 69% - максимального значения с октября 2021 года, когда он стал премьер-министром.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой Nikkei.

Уровень поддержки правительства при этом остается без изменений на уровне 26%. После провала правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которую возглавляет Кисида, на довыборах в трех регионах страны заметно возросло одобрение ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП): хотя ее сторонниками себя назвали 13% респондентов, свои голоса за нее на следующих выборах готовы отдать 18%.

Одной из главных причин снижения рейтинга нынешней администрации стал разгоревшийся в конце прошлого года скандал вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП. Уровень поддержки правительства упал ниже 30%, что в Японии считается опасной чертой, а несколько депутатов были вынуждены покинуть видные посты, в том числе руководителей министерств и партийных органов.

Хотя общий уровень поддержки ЛДП сохраняется на уровне 29%, свои голоса за нее на следующих выборах готовы отдать 28%. Разрыв между ЛДП и КДП сократился до 10 процентных пунктов. 33% респондентов не поддерживают ни одну партию.

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