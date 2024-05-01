Ирак построил военные базы у границы с Турцией

Ирак впервые за долгое время создал две военные базы на границе с Турцией в Персидском заливе. Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что данное решение было принято в координации с Турцией.

"Эти базы не были созданы против Турции. Напротив, они были созданы для защиты собственных границ при материально-технической поддержке Турции", - сказано в статье.

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