https://news.day.az/world/1656788.html Ирак построил военные базы у границы с Турцией
Ирак построил военные базы у границы с Турцией
Ирак впервые за долгое время создал две военные базы на границе с Турцией в Персидском заливе. Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Издание отмечает, что данное решение было принято в координации с Турцией.
"Эти базы не были созданы против Турции. Напротив, они были созданы для защиты собственных границ при материально-технической поддержке Турции", - сказано в статье.
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