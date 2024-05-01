Большинство американцев назвало TikTok инструментом влияния Китая на США

Большинство американцев (58%) считают, что Китай использует социальную сеть TikTok для формирования общественного мнения в США. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Reuters, который был проведен совместно с компанией Ipsos, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Около 58% респондентов, принявших участие в двухдневном опросе, который завершился во вторник, согласились с заявлением о том, что китайское правительство использует TikTok, принадлежащий китайской ByteDance, для "влияния на американское общественное мнение", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что 13% не согласились с таким утверждением, а остальные затруднились ответить на вопрос. При этом республиканцы чаще, чем демократы, считают, что Китай использует приложение в качестве инструмента.

Кроме того, 46% американцев согласились с утверждением о том, что Китай использует приложение для "слежки за повседневной жизнью Американцев".

Опрос проводился в онлайн-режиме среди 1022 взрослых американцев. Дата исследования не указана. Погрешность составляет 3%.

В апреле президент США Джо Байден подписал законопроект, который может привести к запрету TikTok на территории страны. Как следует из документа, ограничения вступят в силу, если китайская компания ByteDance не продаст бизнес в США в течение 270 дней.