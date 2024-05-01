В Литве на военные учения вызвали 2,5 тысячи резервистов

Около 2,5 тыс. резервистов будут привлечены к участию в крупнейших в истории вооруженных сил страны военных маневрах "Перкуно гряусмас" ("Гром Перкунаса"). Об этом сообщило командование армии балтийской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Повестки получили более 10 тыс. человек из активного резерва", - говорится в сообщении. Из 10 тыс. реально в маневрах будут задействованы 2,5 тыс. человек, уточнили в командовании.

Это считается мобилизационными учениями, которые являются частью общего плана. Первоначально участников сосредоточат на полигоне Гайжюнай, где они получат амуницию и оружие. Затем личный состав распределят по конкретным подразделениям. Учения с участием резервистов продлятся до трех недель. "Задачей является отработка действий по переходу от мирной жизни к военным действиям", - отметило командование.

Помимо резервистов, в маневрах, которые состоят из нескольких этапов, примут участие более 4 тыс. профессиональных военных и проходящих службу срочников.

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