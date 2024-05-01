Индия испытала запуск торпеды с помощью сверхзвуковой ракеты

Индия успешно провела третье испытание ракетно-торпедной системы нового поколения SMART (сокращение от "сверхзвуковая система запуска торпеды"), разработанной в стране. Как сообщило министерство обороны республики, запуск торпеды был осуществлен с острова Абдул Калам у берегов штата Одиша, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве отметили, что комплекс содержит несколько технологических улучшений по сравнению с уже имеющимися на вооружении. Среди них называются твердотопливная двигательная установка с двумя ступенями, электромеханическая система привода, инерциальная система навигации. "В ходе испытания была проверена работа системы симметричного разделения и контроля выброса и скорости [торпеды]", - говорится в сообщении.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поздравил с успешным испытанием Организацию оборонных исследований и разработок (DRDO), создавшую систему. Глава ведомства отметил, что ее дальнейшее развитие "еще более укрепит мощь [индийских] ВМС".

Индия дважды успешно испытывала разработку DRDO в 2020 и 2021 годах. На этапе испытаний она получила название SMART. Легкая противолодочная торпеда находится внутри цилиндрического корпуса сверхзвуковой ракеты. Часть пути после пуска она проводит в воздухе, после чего торпеда отделяется с применением парашютной системы сброса и входит в воду, где поражает подводную цель.

Точные характеристики системы SMART официально не называются. По информации газеты Times of India, ее главное преимущество заключается в сверхзвуковых скоростях при движении в воздухе и дальности, которая "в разы превышает 20-40 км дальности у обычных торпед". Сроки завершения ее испытаний и принятия на вооружение не называются.

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