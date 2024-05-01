В Испании прошли многотысячные манифестации

Многотысячные демонстрации прошли в разных частях Испании по случаю Дня труда. Как сообщили корреспонденту ТАСС в представительстве правительства в Мадриде, к акции присоединились около 10 тыс. человек, передает Day.Az.

Организатором этой манифестации стали две профсоюзные организации. Они заявили о необходимости "продолжать улучшать занятость и зарплаты, сокращать рабочее время и заботиться о рабочем классе". Митинг поддержали некоторые известные испанские политические деятели.

Схожая акция прошла в Барселоне. Как сообщила газета El Periódico, правоохранительные органы насчитали около 5 тыс. участников демонстрации.

В феврале Конгресс депутатов Испании призвал правительство сократить продолжительность рабочей недели. Он предложил кабмину "срочно [начать] процесс социального диалога", в результате которого будет изменен трудовой кодекс, чтобы постепенно сократить рабочее время. Депутаты выдвинули предложение начать с установления в 2024 году максимальной продолжительности обычной рабочей недели продолжительностью 38,5 часа.

Ранее партии, вошедшие в состав коалиционного правительства Испании, договорились сократить рабочую неделю до 38,5 часа в 2024 году и до 37,5 часа в 2025 году. При этом предполагается, что зарплаты сотрудников останутся на прежнем уровне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!