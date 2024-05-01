В Варшаве неизвестные пытались поджечь синагогу

Неизвестные в центре Варшавы пытались поджечь синагогу, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский со ссылкой на главного раввина Польши Михаэля Шудриха, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Раввин Шудрих пишет, что кто-то пытался поджечь синагогу Ножиков, используя коктейль Молотова. Слава богу, никто не пострадал", - написал министр в X (ранее Twitter). Польские СМИ отмечают, что об инциденте проинформирована столичная полиция, она уже занимается его расследованием.

Синагога имени супругов Залмана и Ривки Ножик (Синагога Ножиков), являющаяся главной синагогой Союза еврейских общин Польши, - единственная сохранившаяся после Второй мировой войны в Варшаве. В 1997 году ее уже поджигали, в результате чего пострадал вестибюль здания.

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