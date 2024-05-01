https://news.day.az/world/1656823.html Стычки манифестантов с полицией во Франции - ФОТО - ВИДЕО
Стычки манифестантов с полицией во Франции - ФОТО - ВИДЕО
Стычки манифестантов с полицией начались на первомайской акции во французском Лионе, 17 человек были задержаны.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал BFMTV.
Тысячи человек вышли на манифестацию в Лионе в районе 11 часов утра. По данным профсоюзов, собралось около 13 тысяч участников, по информации полиции, их 6500. Вскоре после начала шествия в колонне манифестантов появились активисты в капюшонах. Они начали громить здание банка и рекламные вывески, а затем атаковать полицейских петардами и фейерверками.
По данным полиции, 17 человек были задержаны.
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