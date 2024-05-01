Стычки манифестантов с полицией во Франции

Стычки манифестантов с полицией начались на первомайской акции во французском Лионе, 17 человек были задержаны.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Тысячи человек вышли на манифестацию в Лионе в районе 11 часов утра. По данным профсоюзов, собралось около 13 тысяч участников, по информации полиции, их 6500. Вскоре после начала шествия в колонне манифестантов появились активисты в капюшонах. Они начали громить здание банка и рекламные вывески, а затем атаковать полицейских петардами и фейерверками.

По данным полиции, 17 человек были задержаны.

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