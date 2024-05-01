https://news.day.az/world/1656886.html Люди собираются у грузинского парламента - ВИДЕО
Люди собираются у грузинского парламента - ВИДЕО
Граждане Грузии собираются перед парламентом страны после принятия скандального закона об иноагентах.
Как передает Day.Az, кадры последней ситуации перед зданием правительства опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Напомним, что парламент Грузии принял во втором чтении закон "О прозрачности иностранного влияния". "За" проголосовали 83 депутата, против - 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня.
Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.
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