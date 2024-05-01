Люди собираются у грузинского парламента

Граждане Грузии собираются перед парламентом страны после принятия скандального закона об иноагентах.

Как передает Day.Az, кадры последней ситуации перед зданием правительства опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Напомним, что парламент Грузии принял во втором чтении закон "О прозрачности иностранного влияния". "За" проголосовали 83 депутата, против - 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня.

Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.