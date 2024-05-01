https://news.day.az/world/1656889.html В Грузии протестующие попытались взломать ворота во двор парламента
В Грузии протестующие попытались взломать ворота во двор парламента
В Грузии группа протестующих попыталась взломать ворота служебного входа в парламент на улице 9 апреля.
Как передает Day.Az, сотрудники спецназа МВД, мобилизованные во внутреннем дворе парламента Грузии, применили водометы и перцовый газ в отношении митингующих.
После того, как группа митингующих начала вести себя агрессивно, полиция применила для их разгона большое количество звуковых бомб.
Десятки тысяч протестующих в настоящее время расходятся по улицам, прилегающим к проспекту Руставели.
Да данном участке наблюдаются проблемы с интернетом.
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