В Грузии протестующие попытались взломать ворота во двор парламента

В Грузии группа протестующих попыталась взломать ворота служебного входа в парламент на улице 9 апреля.

Как передает Day.Az, сотрудники спецназа МВД, мобилизованные во внутреннем дворе парламента Грузии, применили водометы и перцовый газ в отношении митингующих.

После того, как группа митингующих начала вести себя агрессивно, полиция применила для их разгона большое количество звуковых бомб.

Десятки тысяч протестующих в настоящее время расходятся по улицам, прилегающим к проспекту Руставели.

Да данном участке наблюдаются проблемы с интернетом.