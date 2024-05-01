Трамп считает, что США переживают ад из-за политики Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в аду из-за политики нынешнего американского лидера Джо Байдена.

"Мы собираемся спасти нашу экономику и вернуть нашу страну из ада. Наша страна находится в аду", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Висконсин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Нынешний американский лидер Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.

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