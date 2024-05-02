Первомайское шествие в Берлине собрало почти 12 тыс. человек

Около 12 тыс. человек собрались на первомайское шествие в Берлине, которое организовало левое объединение Revolutionaerer 1. Mai Berlin ("Революционный Первомай Берлин").

Об этом сообщила представитель берлинской полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы оцениваем число участников в 11,8 тыс. Сейчас шествие завершается в той точке, где и было запланировано. Данных о задержаниях мы пока предоставить не можем", - сказала она. Организаторы со своей стороны заявляли о 20 тыс. участников.

Шествие прошло без серьезных инцидентов. Несколько раз участники зажигали пиротехнические средства.

Участникам шествия было запрещено жечь флаги, скандировать антисемитские и антиизраильские лозунги, а также демонстрировать символику запрещенных организаций. За порядком в городе следят 5 500 полицейских.

Из года в год акции левых активистов в Берлине на Первое мая заканчивались столкновениями с полицией. Первые и самые массовые беспорядки вспыхнули в городе в 1987 году. Радикалы тогда подожгли десятки машин, громили супермаркеты, устроили пожар на станции метро. Навести порядок полицейским удалось лишь в ночь на 3 мая. В последнее десятилетие серьезных беспорядков удавалось избежать.

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