В Грузии полиция применила резиновые пули к протестующим, есть раненые

Спецназ начал применять резиновые пули против митингующих, протестующих против законопроекта об иноагентах, в Тбилиси у здания парламента.

Как передает Day.Az, несколько человек получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.