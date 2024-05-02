https://news.day.az/world/1656895.html В Грузии полиция применила резиновые пули к протестующим, есть раненые - ФОТО - ВИДЕО
В Грузии полиция применила резиновые пули к протестующим, есть раненые - ФОТО - ВИДЕО
Спецназ начал применять резиновые пули против митингующих, протестующих против законопроекта об иноагентах, в Тбилиси у здания парламента.
Как передает Day.Az, несколько человек получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.
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