СМИ раскрыли подробности новых антироссийских санкций Вашингтона

Следующий пакет антироссийских санкций Вашингтона затронет, как ожидается, лица и банки за пределами США, которые прямо или косвенно причастны к конфликту на Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

"Они могут затронуть одно или несколько неамериканских финансовых учреждений, которые участвуют в совершении значительных сделок, связанных с оборонной промышленностью с участием России", - приводит издание слова партнера юридической фирмы Paul Weiss Роберто Гонсалеса. Ограничения грозят любому банку, совершившему операцию, так или иначе касающуюся России, сказал он.

Ожидается, что финансовые учреждения также будут следить за подозрительной деятельностью и потенциальными нарушениями экспортного контроля США. Для банков это может стать новым вызовом, поскольку "исторически этой области финансовые институты не уделяли особого внимания". Под все более жестким контролем могут оказаться операции с криптовалютой, подчеркивает FT.

Финансовые учреждения должны пересмотреть и обновить свои процессы, чтобы выполнить правило "знай своего клиента" и выяснить, подвергаются ли бенефициарные владельцы санкциям, отметил представитель консалтинговой компании Guidepost Solutions Эрик Янг. Он считает, что санкционные ограничения могут повлиять на широкий спектр операций - от платежей до торгового финансирования - и оказать негативное воздействие на широкую банковскую экосистему продавцов, поставщиков и других контрагентов.

Частота обновлений антироссийских санкций США будет только увеличиваться, пока продолжается конфликт на Украине, говорится в публикации. Согласно отчету исследовательской службы Конгресса США, с февраля 2022 года Вашингтон ввел санкции как минимум в отношении 3,5 тыс. человек, предприятий и организаций.

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