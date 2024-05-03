https://news.day.az/world/1657232.html Турция прекратила торговлю с Израилем
Турция прекратила торговлю с Израилем
Турция полностью остановила торговые операции с Израилем.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве торговли Турции.
В министерстве сообщили, что началась реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне.
"Экспортно-импортные операции с Израилем приостановлены для всех категорий товаров", - отмечается в заявлении министерства.
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