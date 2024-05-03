Турция прекратила торговлю с Израилем

Турция полностью остановила торговые операции с Израилем.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве торговли Турции.

В министерстве сообщили, что началась реализация второго этапа мер, принятых на государственном уровне.

"Экспортно-импортные операции с Израилем приостановлены для всех категорий товаров", - отмечается в заявлении министерства.

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