https://news.day.az/world/1657234.html Франция и Япония договорились укреплять военное сотрудничество
Франция и Япония договорились укреплять военное сотрудничество
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились подготовить соглашение о взаимодействии национальных вооруженных сил.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном Елисейским дворцом после встречи глав двух государств в Париже.
Сообщается, что на встрече было решено усилить стратегическое сотрудничество в вопросах обороны между Францией и Японией:
"Стороны начнут процесс переговоров по заключению соглашения о развитии оперативного сотрудничества между французской армией и силами самообороны Японии".
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