Франция и Япония договорились укреплять военное сотрудничество

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились подготовить соглашение о взаимодействии национальных вооруженных сил.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном Елисейским дворцом после встречи глав двух государств в Париже.

Сообщается, что на встрече было решено усилить стратегическое сотрудничество в вопросах обороны между Францией и Японией:

"Стороны начнут процесс переговоров по заключению соглашения о развитии оперативного сотрудничества между французской армией и силами самообороны Японии".

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