Тяжелое ДТП в Турции,

- есть погибшие, много пострадавших - ФОТО - ВИДЕО

По меньшей мере два человека погибли, 34 пострадали в ДТП с автобусом в провинции Аксарай в центральной Турции. Погибшие и пострадавшие являются местными гражданами.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил губернатор провинции Мехмет Али Кумбузоглу.

Авария произошла около 03:00 местного времени (04:00 по бакинскому времени).

Автобус компании Metro Turizm, следовавший из города Килис на юго-востоке Турции в Стамбул, перевернулся на одном из участков дороги в Аксарае.

"По предварительным данным, у нас двое погибших и 34 пострадавших, из них шестеро в тяжелом состоянии. По имеющимся данным, авария произошла по вине водителя, который уснул за рулем", - сказал губернатор.

Пострадавшие доставлены в местные больницы. Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.

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