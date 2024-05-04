Жители США напуганы перспективой гражданской войны

США могут столкнуться с новой гражданской войной в ближайшие пять лет, считают 41% американских избирателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

При этом 16% респондентов считают такой сценарий "очень вероятным", 49% полагают, что гражданская война едва ли начнется в следующие пять лет, 10% не смогли ответить на вопрос исследователей.

Участников опроса также спросили, чья победа на президентских выборах в ноябре - действующего главы США Джо Байдена или его предшественника Дональда Трампа - скорее приведет к гражданской войне в стране. 37% ответили, что внутренний конфликт в стране случится скорее в случае победы Байдена. 25% сказали то же про Трампа.

Статистическая погрешность результатов опроса составляет три процентных пункта. Исследование проводилось 21-23 апреля. В нем приняли участие более 1,1 тыс. человек, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в текущем году.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.

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