Хайес Первый: Пашинян считает себя фараоном, осталось только пирамиду построить

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян приравнял себя к богу.

Day.Az представляет публикацию:

Забавный он все-таки, премьер-министр Армении. Язык без костей, голова без комплексов.

Вот на днях Никол Пашинян заговорил о власти, боге и праве на власть. "Библия говорит, что всякая власть - от бога. Разговор с богом - это мой разговор", - многозначительно заметил Пашинян, как бы намекая, кто в Армении бога представляет.

Ну, а чего останавливаться? Раз уж считаешь себя наместником бога, то иди дальше. Объяви себя фараоном - они тоже так считали. Возьми себе красивое фараонское имя - Хайес какой-нибудь - и вперед!

Осталось только пирамиду построить.

Автор - HSF

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