https://news.day.az/world/1657337.html В Турции назвали условие для возобновления торговли с Израилем
В Турции назвали условие для возобновления торговли с Израилем
Турция будет соблюдать решение о торговых санкциях против Израиля до прекращения им огня в секторе Газа и обеспечения беспрепятственной доставки в регион гуманитарной помощи.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат.
"Турция будет соблюдать принятое 2 мая решение о прекращении торговли с Израилем, пока он не объявит о немедленном прекращении огня в Газе и не обеспечит беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи", - сказал министр на встрече Ассамблеи экспортеров Турции.
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