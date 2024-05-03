В Турции назвали условие для возобновления торговли с Израилем

Турция будет соблюдать решение о торговых санкциях против Израиля до прекращения им огня в секторе Газа и обеспечения беспрепятственной доставки в регион гуманитарной помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат.

"Турция будет соблюдать принятое 2 мая решение о прекращении торговли с Израилем, пока он не объявит о немедленном прекращении огня в Газе и не обеспечит беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи", - сказал министр на встрече Ассамблеи экспортеров Турции.

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