Кулеба и Кэмерон обсудили ускорение военной помощи Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Киеве встречу со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном, в ходе которой они обсудили ускорение поставок оружия Киеву, в том числе систем ПВО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Здорово принять Дэвида Кэмерона в Киеве, чтобы сосредоточиться на ускорении военной помощи Украине, особенно в области противовоздушной обороны", - написал он в X (ранее Twitter).

Министры также обсудили шаги по "обеспечению возможности использования замороженных российских активов в интересах Украины".

Кэмерон также посетил Львов, где посадил дерево. "Теперь господин министр имеет свое собственное дерево во Львове, а значит уважительную причину, чтобы еще не раз вернуться в Украину с хорошими новостями", - написал мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

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