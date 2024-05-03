ВОЗ заявила о подготовке плана действий на случай вторжения Израиля в Рафах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры разрабатывают план действий на случай операции израильских сил в городе Рафах на юге сектора Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ на оккупированных Израилем палестинских территориях Ричард Пиперкорн.

Он не скрывал, что ВОЗ и ее партнеры обеспокоены последствиями возможного вторжения Израиля в Рафах для системы здравоохранения. "От 1,2 до 1,5 млн человек находятся в Рафахе в стесненных условиях, и любая операция приведет к дополнительной гуманитарной катастрофе", - сказал Пиперкорн. "Мы в ВОЗ <...> вместе с партнерами, безусловно, разрабатываем план действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы система здравоохранения могла быть как можно лучше подготовлена и могла продолжать предоставлять помощь", - отметил он.

Представитель организации пояснил, что план ВОЗ и ее партнеров в случае военной операции Израиля в Рафахе "не предотвратит существенного дополнительного увеличения смертности и заболеваемости". Кроме того, такая операция, предупредил он, "приведет к новой волне перемещения населения и уменьшению доступа к продовольствию, воде и санитарии", а также к ухудшению ситуации в сфере безопасности.

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