КНДР отказала в визите дипломатическим делегациям из некоторых стран Европы

Власти КНДР "в последний момент" отменили планировавшиеся визиты делегаций из Великобритании, Польши, ФРГ и Чехии, которые собирались проверить возможность возобновления работы посольств своих стран в Пхеньяне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом порталу NK News сообщили источники среди дипломатов и сотрудников неправительственных организаций.

По словам нескольких источников, в поездке было отказано представителям министерств иностранных дел Великобритании, Германии и Чехии. Один собеседник NK News упомянул Польшу. В ходе визитов представители европейских стран планировали обсудить возобновление работы посольств, закрывшихся в связи с пандемией, изучить сопутствующие проблемы, а также проверить состояние зданий.

Управление развития и сотрудничества Швейцарии было вынуждено отложить поездку своей делегации в КНДР. "Группа швейцарских технических специалистов собиралась приехать в Пхеньян в мае. Визит был отложен корейской стороной", - сообщили порталу швейцарские власти. В Министерстве иностранных дел Польши проинформировали, что они планируют направить делегацию в этом году и что обе стороны изыскивают подходящую дату. В Варшаве ранее указывали, что визит предварительно был согласован на апрель.

В МИД Великобритании и ФРГ не стали комментировать ситуацию. Бывший посол Великобритании в Пхеньяне Джон Эверард предположил, что перемена может быть связана с позицией "органов безопасности народной республики, выступающих против" возвращения западных дипломатов.

В то же время, как подчеркивает портал, в начале года в Пхеньян прибыли новый кубинский посол и дипломаты из Монголии. Ротацию кадров в посольстве смогли провести министерства иностранных дел РФ и КНР. Народную республику посещают туристы из России, в преддверии Дня Солнца в страну приехали представители чучхейских организаций из зарубежных стран. Но "ни одно западное посольство" не возобновило работу в Пхеньяне, указывает NK News.

В конце февраля, через четыре года после начала пандемии, в КНДР приехали делегации ФРГ и Швеции, чтобы проверить имущество дипломатических миссий и оценить перспективы возвращения.

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